Проілюстрував свій допис глава держави красивим портретом своєї дружини. Привітання Зеленський обрав оригінальне – таке, яке має бути зрозумілим лише його другій половині. Раніше У блузці кольору хакі та джинсах: Олена Зеленська зачарувала елегантністю у прямому ефірі Президент напів натяками розповів історію їхнього кохання, а також зізнався дружині у почуттях. Привітання президента для першої леді: Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!

Це фото дружини президент розмістив у дописі / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Нещодавно Олена Зеленська вітала з 44-річчя президента

Зазначимо, що 25 січня з 44-річчям вітала главу держави і сама перша леді. Її привітання було одним з першим – дуже лаконічним та чуттєвим. Вона опублікувала чорно-біле фото чоловіка з офіційного прийому, побажала президентові берегти себе та зазначила, що завжди відчуває його кохання.

Значно більше тут З днем народження, коханий, – Олена Зеленська чуттєво привітала чоловіка з 44-річчям

Коротко про Олену Зеленську:

Олена Кияшко народилась 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.

Разом з Володимиром Зеленським навчалась в паралельних класах гімназії.

Згодом стала студенткою будівельного факультету Криворізького університету.

За освітою – архітектор. Проте працює сценаристкою "Студії квартал 95".

До одруження з Зеленським 8 років перебувала в стосунках.

Свій шлюб вони зареєстрували у 2003 році.

Подружжя виховує двох дітей – Олексанндру та Кирила.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!