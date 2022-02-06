Проілюстрував свій допис глава держави красивим портретом своєї дружини. Привітання Зеленський обрав оригінальне – таке, яке має бути зрозумілим лише його другій половині.
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Президент напів натяками розповів історію їхнього кохання, а також зізнався дружині у почуттях.
Привітання президента для першої леді:
Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!
Це фото дружини президент розмістив у дописі / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Нещодавно Олена Зеленська вітала з 44-річчя президента
Зазначимо, що 25 січня з 44-річчям вітала главу держави і сама перша леді. Її привітання було одним з першим – дуже лаконічним та чуттєвим. Вона опублікувала чорно-біле фото чоловіка з офіційного прийому, побажала президентові берегти себе та зазначила, що завжди відчуває його кохання.
Значно більше тут З днем народження, коханий, – Олена Зеленська чуттєво привітала чоловіка з 44-річчям
Коротко про Олену Зеленську:
- Олена Кияшко народилась 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.
- Разом з Володимиром Зеленським навчалась в паралельних класах гімназії.
- Згодом стала студенткою будівельного факультету Криворізького університету.
- За освітою – архітектор. Проте працює сценаристкою "Студії квартал 95".
- До одруження з Зеленським 8 років перебувала в стосунках.
- Свій шлюб вони зареєстрували у 2003 році.
- Подружжя виховує двох дітей – Олексанндру та Кирила.
Текст публікації Володимира Зеленського:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!