На сколько вырастет уровень бедности в Украине: прогноз Минсоцполитики

Уровень бедности в Украине в 2020 году вырастет на 6,5 процентных пунктов выше значения предыдущего года. Это прежде всего связано с пандемией COVID-19 в мире и коррективами, которые она внесла в в показатели социально-экономического развития страны. Это прежде всего связано с пандемией COVID-19 в мире и коррективами, которые она внесла в показатели социально-экономического развития страны.

Следовательно, по итогам 2020 года уровень бедности в Украине вырастет до 45%. Такой прогноз делают в Минсоцполитики.

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Вместе с тем, там добавляют: мониторинг показателей бедности по данным за 9 месяцев 2019 года свидетельствует о скорее положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.

По данным Минсоцполитики, уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже, чем фактический прожиточный минимум) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составляет 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

В течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года. Уровень бедности по абсолютному критерию снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году,

– отмечают в министерстве.

Впрочем, согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины по итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45%, что на 6,5 процентных пунктов выше значения 2019 года.

В Минсоцполитики также поспешили опровергнуть заявление ЮНИСЕФ о резком росте бедности в государстве. Отметим, что в ЮНИСЕФ спрогнозировали: количество бедных в Украине может вырасти на более чем 9 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона детей.