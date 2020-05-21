На скільки зросте рівень бідності в Україні: прогноз Мінсоцполітики

Рівень бідності в Україні у 2020 році зросте на 6,5 відсоткових пунктів вище значення попереднього року. Це насамперед пов’язано з пандемією COVID-19 у світі та корективами, які вона внесла в в показники соціально-економічного розвитку країни.

Відтак, за підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%. Такий прогноз роблять у Мінсоцполітики.

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Водночас, там додають: моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року свідчить про радше позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні.

За даними Мінсоцполітики, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) за 9 місяців 2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року.

Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року. Рівень бідності за абсолютним критерієм знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році,

– наголошують у міністерстві.

Втім, згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 відсоткових пунктів вище значення 2019 року.

У Мінсоцполітики також поспішили спростувати заяву ЮНІСЕФ про різке зростання бідності у державі. Зауважимо, що в ЮНІСЕФ спрогнозували: кількість бідних в Україні може зрости на понад 9 мільйонів осіб, з яких майже 2 мільйони дітей.