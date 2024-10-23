Об этом говорится в материале LIGA.net со ссылкой на данные Министерства иностранных дел. По этой информации был составлен рейтинг десяти послов с самой высокой зарплатой.

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Сколько зарабатывают украинские послы

Известно, что Марко Шевченко летом 2024 года в среднем за месяц получил 102 795 гривен после вычета налогов. Интересно, что его уволили еще в марте 2024 года, однако он, по данным МИД, продолжал получать зарплату летом.

Отмечается, что в августе 2024 года он заработал рекордные 186 349 гривен. Сумму посол получил как надбавку за доступ к гостайне – 10 525 гривен и за ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки – 220 964 гривны. Однако эти суммы указаны без вычета налогов.

Второе место занял чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чили Юрий Дюдин. За один летний месяц он в среднем получал 63 794 гривен.

Следующими в рейтинге стали посол Австрии Василий Химинец (со средней зарплатой в 63 550 гривен), посол в Германии Алексей Макеев и посол двух посольств – Польши и Чехии – Василий Зварич (они оба получали по 63 470 гривен).

Сколько зарабатывают послы Украины / Фото: LIGA.net

В десятку самых высокооплачиваемых послов также вошли послы Украины в США, Канаде, Великобритании, Франции и Японии. В МИД также раскрыли зарплату Залужного – его средняя зарплата за июль – август 2024 года составила 59 947 гривен (после вычета налогов).

По словам журналистов, зарплата украинского посла в 2024 году в среднем составляет 56 412 гривен.