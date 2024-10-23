Про це йдеться в матеріалі LIGA.net з посиланням на дані Міністерства закордонних справ. За цією інформацією був складений рейтинг десяти послів із найвищою зарплатою.

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Скільки заробляють українські посли

Відомо, що Марко Шевченко улітку 2024 року в середньому за місяць отримав 102 795 гривень після вирахування податків. Цікаво, що його звільнили ще у березні 2024 року, проте він, за даними МЗС, продовжував отримувати зарплату влітку.

Зазначається, що в серпні 2024 року він заробив рекордні 186 349 гривень. Суму посол отримав як надбавку за доступ до держтаємниці — 10 525 гривень і за щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження – 220 964 гривні. Проте ці суми вказані без вирахування податків.

Друге місце посів надзвичайний та повноважний посол України в Чилі Юрій Дюдін. За один літній місяць він в середньому отримував 63 794 гривень.

Наступними в рейтингу стали посол Австрії Василь Химинець (із середньою зарплатою в 63 550 гривень), посол у Німеччині Олексій Макеєв і посол двох посольств – Польщі та Чехії – Василь Зварич (вони обидва отримували по 63 470 гривень).

Скільки заробляють посли України / Фото: LIGA.net

У десятку найбільш високооплачуваних послів також увійшли посли України в США, Канаді, Великій Британії, Франції та Японії. В МЗС також розкрили зарплату Залужного – його середня зарплата за липень – серпень 2024 року склала 59 947 гривень (після вирахування податків).

За словами журналістів, зарплата українського посла у 2024 році в середньому становить 56 412 гривень.