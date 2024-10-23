У інтерв'ю на YouTube-каналі RAMINA ексміністр розповів, що чітко знав, що не буде завжди очолювати МЗС. За його словами, через це звільнення з посади "було доволі буденним".

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Відкрили із дружиною пляшку шампанського

Дмитро Кулеба зазначив, що вважає своєю першочерговою задачею знайти нішу, де він зможе використати свої "соціальний капітал та телефонну книжку", аби допомогти Україні перемогти у війні.

Про звільнення він дізнався, коли пішов із дружиною у спортзал ввечері, і щойно він почав перевдягатися, до нього зателефонував прем'єр-міністр. Він попросив Кулебу під'їхати. Він відразу зрозумів, про що йтиметься.

Тоді Кулеба поїхав спочатку до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а потім й до президента Володимира Зеленського. Потім повернувся додому, де на нього очікувала дружина.

Ми взяли пляшку ігристого вина, сигару, аркуш паперу, ручку – пішли на балкон. Ми закурили, я випив і написав заяву на звільнення. Так, власне, це все і закінчилося,

– сказав Кулеба.

Він був міністром протягом 4 років. За його словами, він з першого дня на посаді знав, що посада міністра закордонних справ – це квота президента України.

Я просто знаю, що влада не вічна, і я виріс у певній системі цінностей і розумію, що нескінченне сидіння при владі шкодить і тобі, і країні, якій ти служиш,

– додав він.

Кулеба також сказав, що жодних претензій до його роботи у Міністерстві не було.