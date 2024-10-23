Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському президенту Владіміру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але це не стосується відносин їхніх держав. За його словами, стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останнє століття.

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Дружба триватиме протягом поколінь

На відкритті саміту БРІКС лідер КНР заявив, що наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом.

Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться,

– зазначив Сі Цзіньпін.

Крім цього, він зауважив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі". Також він назвав БРІКС головною силою у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації.