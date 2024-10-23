На саміт БРІКС до Казані прибули 36 світових лідерів. У ISW вважають, що Росія, напевно, скористається цим як можливістю створити механізми для посилення військових дій в Україні.

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Як Росія може це зробити

Серед тих, хто прибув на саміт – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі та промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віцепрем'єр Сербії Олександр Вулін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Що таке БРІКС Це міжнародний альянс, який об'єднав найбільші за площею та населенням країни з економіками, що розвиваються. Акронім БРІКС має англомовний відповідник BRICS, що містить перші літери назв країн Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Російський президент Владімір Путін на полях саміту вже зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Моді вже встиг знову зробити заяву про необхідність знайти "якнайшвидше" мирне рішення війни Росії проти України та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що, ймовірно, Росія, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами. Можливо, агресорка захоче укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні та одночасно пом'якшити вплив західних санкцій.