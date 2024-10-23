Лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому президенту Владимиру Путину, что международная ситуация охвачена хаосом, но это не касается отношений их государств. По его словам, стратегическое партнерство Пекина с Москвой является силой стабильности на фоне значительных изменений за последнее столетие.

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Дружба продлится на протяжении поколений

На открытии саммита БРИКС лидер КНР заявил, что сейчас мир переживает невиданные за последние сто лет изменения, международная обстановка переплетена с хаосом.

Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится,

– отметил Си Цзиньпин.

Кроме этого, он отметил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком,, и развивающимися странами,, в современном мире". Также он назвал БРИКС главной силой в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации.