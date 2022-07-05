Женщины справляются так же, как и мужчины

Об этом 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что некорректно говорить о том, в каких войсках сравнительно больше женщин, однако, выделила несколько украинских военнослужащих.

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Да, Маляр рассказала, что в ВСУ есть абсолютно уникальная женщина – тренер по глубоководному военному дайвингу. По словам заместителя главы Минобороны, такие нагрузки очень существенны даже для мужчин.

Почему я подчеркиваю и выделяю мужчин, потому что большинство из них все же более выносливы в определенных нагрузках, это обуславливается физиологией. Так вот, у нас есть женщины, которые с этим справляются так же. Это очень серьезный показатель,

– объяснила Маляр.

Также она рассказала и о Татьяне Остащенко – это госпожа генерал, которая возглавляет медицинские силы и осуществляет управление на высшем уровне. По словам Анны Маляр, если понаблюдать за ее работой, не будет возникать мысли – женщина это или мужчина?

"Это настоящий военный", – констатировала замминистра.

Обратите внимание! Премьера полного интервью заместителя главы Минобороны Анны Маляр состоится 5 июля в 17:00 на ютубе 24 канала.

Слова Арестовича о женщинах в армии

Недавно советник главы ОП Алексей Арестович отметился скандальным заявлением о женщинах-военных.

“Женщина в армии – это просто ужас. Во-первых, тебя не считают человеком, во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Затем тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это предвзятое отношение, которое тянется еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь”, – сказал он.

Непосредственно слова Арестовича советник министра обороны решила не комментировать, отметив, что то, что сказал он, комментировать должен он.

Однако, со своей стороны, она пояснила, что, во-первых, Вооруженные Силы являются закрытой структурой, которая в любом случае имеет свою специфику и в отношении женщин, и в отношении мужчин.

А во-вторых, ВСУ, полиция, СБУ, школа, театр или любой другой субъект, где работают люди и есть трудовой коллектив, всегда показывает общую ситуацию в стране и обществе в целом. Не бывает так, что все общество воспринимает женщин определенным образом и только в какой-то одной закрытой структуре подбирают людей со специфическим отношением.

"К сожалению, у нас стереотипы есть во всем обществе. И думать, что принятием одного закона или несколькими эфирами мы исправим вот эту культурную специфику нашего общества, – так не будет. На это пойдут годы, потому что это – формирование определенной культуры отношения к женщине, к мужчине, к ребенку, к личности. Мы проходим этот процесс. Проходим успешно, потому что мы двигаемся вперед. Но проблемы эти есть, их никто не скрывает", – подытожила Маляр.

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