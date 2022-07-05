Жінки справляються так само як чоловіки

Про це 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що некоректно говорити про те, у яких військах порівняно більше жінок, однак, виділила кількох українських військовослужбовиць.

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Так, Маляр розповіла, що в ЗСУ є абсолютно унікальна жінка – тренер з глибоководного військового дайвінгу. За словами заступниці очільника Міноборони, такі навантаження є дуже суттєвими навіть для чоловіків.

Чому я підкреслюю і виділяю чоловіків, бо більшість з них все-таки витриваліші у певних навантаженнях, це обумовлюється фізіологією. Так от, у нас є жінки, які з цим справляються так само. Це дуже серйозний показник,

– пояснила Маляр.

Також вона розповіла й про Тетяну Остащенко – це пані генерал, яка очолює медичні сили та здійснює управління на вищому рівні. За словами Ганни Маляр, якщо поспостерігати за її роботою, не виникатиме думка – жінка це, чи чоловік?

"Це справжній військовий", – констатувала заступниця міністра.

Зверніть увагу! Прем'єра повного інтерв'ю із заступницею голови Міноборони Ганною Маляр відбудеться 5 липня о 17:00 на ютубі 24 каналу.

Слова Арестовича про жінок в армії

Нещодавно радник голови ОП Олексій Арестович відзначився скандальною заявою про жінок-військових.

“Жінка в армії – це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину, по-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань. Це упереджене ставлення, яке тягнеться ще відколи жінок не пускали на Запорізьку Січ”, – сказав він.

Безпосередньо слова Арестовича радниця міністра оборони вирішила не коментувати, зазначивши, що те, що сказав він, коментувати має також він.

Однак, зі свого боку, вона пояснила, що, по-перше, Збройні Сили є закритою структурою, яка в будь-якому випадку має свою специфіку і щодо жінок, і щодо чоловіків.

А по-друге, ЗСУ, поліція, СБУ, школа, театр чи будь-який інший суб'єкт, де працюють люди і є трудовий колектив, завжди показує загальну ситуацію в країні та суспільстві в цілому. Не буває так, що все суспільство сприймає жінок певним чином, і лише в якійсь одній закритій структурі підбирають людей зі специфічним ставленням.

"На жаль, у нас стереотипи є в усьому суспільстві. І думати, що прийняттям одного закону чи кількома ефірами ми виправимо ось цю культурну специфіку нашого суспільства, – так не буде. На це підуть роки, тому що це – формування певної культури ставлення до жінки, до чоловіка, до дитини, до особистості. Ми проходимо цей процес. Проходимо успішно, тому що ми рухаємося вперед. Але проблеми ці є, їх ніхто не приховує", – підсумувала Маляр.

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