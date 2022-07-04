Російські окупанти досі вкладають шалені ресурси у створення та поширення фейків. На жаль, на деякі з них українці таки ведуться.

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Брехня росіян про мобілізацію жінок

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупанти поширюють фейк про загальну примусову мобілізацію, яка стосується й жінок. Це абсолютна брехня – з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована до лав ЗСУ.

Окрім того, зараз Збройні Сили не потребують примусової мобілізації жінок, як би сильно ворогу не хотілося в це вірити. Навпаки, самі росіяни мають катастрофічні проблеми із набором нового "гарматного м'яса".

Відповідно, усі заяви росіян про проблеми із перетином кордону для жінок не мають нічого спільного із реальністю.

При перетині кордону для жінок немає жодних обмежень, і запровадження подібних правил навіть не планується,

– повідомила Маляр.

Відповідно, українцям не варто реагувати на провокації ворога та знати:

примусової мобілізації жінок не існує;

ЗСУ не потрібна примусова мобілізація жінок;

жодних обмежень для жінок при перетині кордону не існує.

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