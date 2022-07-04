Российские оккупанты до сих пор вкладывают огромные ресурсы в создание и распространение фейков. К сожалению, на некоторые из них украинцы ведутся.

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Ложь россиян о мобилизации женщин

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупанты распространяют фейк об общей принудительной мобилизации, которая касается и женщин. Это абсолютная ложь – с 2014 года ни одна женщина не была принудительно мобилизована в ряды ВСУ.

Кроме того, сейчас Вооруженные Силы не нуждаются в принудительной мобилизации женщин, как бы сильно врагу не хотелось в это верить. Напротив, сами россияне испытывают катастрофические проблемы с набором нового "пушечного мяса".

Соответственно, все заявления россиян о проблемах пересечения границы для женщин не имеют ничего общего с реальностью.

При пересечении границы для женщин нет никаких ограничений, и введение подобных правил даже не планируется,

– сообщила Маляр.

Соответственно, украинцам не следует реагировать на провокации врага и знать:

принудительной мобилизации женщин не существует;

ВСУ не требуется принудительная мобилизация женщин;

никаких ограничений для женщин при пересечении границы не существует.

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