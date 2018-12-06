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      Сколько будет стоить аренда жилья в новогодние праздники в Украине

      Экономика 24 17 Читати новину українською

      На новогоднюю ночь уже забронированы почти все варианты посуточных квартир в Киеве, Львове и Одессе. Аналитики подсчитывают, что в самые популярные в эти дни трехкомнатные квартиры для компаний и однокомнатные для туристов.

      Из-за праздничного ажиотажа традиционно цены выросли в два-три раза, утверждают специалисты.

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      В Одессе трехкомнатная квартира в новогоднюю ночь обойдется в среднем от 3 тысяч гривен в сутки. Чуть больше придется выложить за аналогичное жилье в столице. Самый дорогой в этом году Львов – от 4 тысяч гривен. И это при условии минимального срока аренды в трое суток.

      Стоимость аренды квартир

      Снять загородный дом обойдется в разы дороже.

      В зависимости от места расположения, от качества и от тех услуг, которые будут предоставляться в этом доме. Кейтеринг можем сразу предоставлять, может быть обслуживающий персонал. Минимальная стоимость – тысяча долларов в сутки,
      – подчеркнул президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин.

      Среди дополнительных услуг владельцы домов традиционно предлагают аренду мангала со всем необходимым для разжигания костра – в среднем за 300-400 гривен. На несколько сотен дороже обойдется погреться 3-6 часов в бане, без учета стоимости банных комплекта. А вот снять санки или лыжи можно в среднем за 80-120 гривен в час.


      Стоимость дополнительных услуг

      Традиционно на новогодние праздники растут цены и на гостиничные номера. Если, в обычный период гостиничный номер "стандарт" в пригороде Киева обходится в среднем в одну - две тысячи гривен в сутки, то на праздники эта сумма будет минимум вдвое выше.

      Это нормальная практика для Украины и других стран, когда цены на праздники растут до 50%. Как есть и туры в теплые страны, там тоже цены растут на 50%. А после праздников цены опускаются,
      – сказала аналитик рынка недвижимости Ярослава Чапко.

      Несмотря на сезонный рост, в этом году значительного скачка цен на посуточную аренду специалисты не фиксируют. По сравнению с прошлым годом, квартиры подорожали в среднем лишь на 10% и примерно на четверть поднялись ставки на дома.

      Теги: Новости недвижимости Цены на недвижимость Новогодние праздники Экономика 24
      Источник: 24 канал
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