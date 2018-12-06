Скільки коштуватиме оренда житла на новорічні свята в Україні

На новорічну ніч вже заброньовані майже всі варіанти подобових квартир у Києві, Львові та Одесі. Аналітики підраховують, що у найпопулярніші у ці дні трикімнатні помешкання для компаній та однокімнатні для туристів.

Через святковий ажіотаж традиційно ціни зросли в два-три рази, стверджують фахівці.

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В Одесі трикімнатна квартира у новорічну ніч обійдеться в середньому від 3 тисяч гривень на добу. Трохи більше доведеться викласти за аналогічне житло в столиці. Найдорожчий цьогоріч Львів – від 4 тисяч гривень. І це за умови мінімального терміну оренди у три доби.



Вартість оренди квартир

Винайняти заміський будинок обійдеться в рази дорожче.

Залежно від місця розташування, від якості і від тих послуг, які будуть надаватися в цьому будинку. Кейтеринг можемо відразу надавати, може бути обслуговуючий персонал. Мінімальна вартість – тисяча доларів на добу,

– наголосив президент Союзу фахівців з нерухомості України Віктор Несін.

Серед додаткових послуг власники будинків традиційно пропонують оренду мангалу з усім необхідним для розпалювання багаття – в середньому за 300-400 гривень. На кілька сотень дорожче обійдеться погрітися 3-6 годин у лазні, без врахування вартості банного комплекту. А от винайняти санки або лижи можна в середньому за 80-120 гривень за годину.



Вартість додаткових послуг

Традиційно на новорічні свята зростають ціни і на готельні номери. Якщо, в звичайний період готельний номер "стандарт" у передмісті Києва обходиться в середньому в одну - дві тисячі гривень на добу, то на свята ця сума буде мінімум вдвічі вищою.

Це нормальна практика для України та інших країн, коли ціни на свята зростають до 50%. Як є і тури в теплі країни, там теж ціни зростають на 50%. А після свят ціни опускаються,

– сказала аналітик ринку нерухомості Ярослава Чапко.

Попри сезонне зростання, цьогоріч значного стрибка цін на подобову оренду фахівці не фіксують. У порівнянні з минулим роком, квартири подорожчали в середньому лише на 10% і приблизно на чверть піднялись ставки на будинки.