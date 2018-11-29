Сколько будет стоить елка в этом году

Средняя цена за елку в Украине в этом году составит 60-70 грн за погонный метр.

В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины призывают украинцев покупать елки непосредственно в государственных лесхозах. Такое решение значительно экономнее, чем покупать ее на елочных базарах.

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Цены на новогодние елки в 2018 году останутся в среднем такими же, как и в прошлом году. Купить елку в государственных лесхозах можно будет от 60-70 грн.

Каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на веб-сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов.

В общем, государственные лесохозяйственные предприятия страны планируют реализовать к нынешним новогодне-рождественским праздникам 500 тысяч штук елок.

Отметим, что в прошлом году цены на елки колебались от 50 до 150 грн.

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За несанкционированную продажу новогодних елок предусмотрен штраф. Например, за незаконно срубленное праздничное дерево нарушитель платит минимум полтысячи гривен.

С 1 января 2019 года в действие вступит новый закон, который определит новый размер штрафа, который будет зависеть от принесенного ущерба (места совершения – в лесу или в городе, и диаметра дерева в коре у шейки корня).