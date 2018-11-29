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      Скільки коштуватиме ялинка цього року

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      Держлісагентство назвало ціну на новорічну ялинку 2019
      Держлісагентство назвало ціну на новорічну ялинку 2019 / novij-rik.top

      Середня ціна за ялинку в Україні цьогоріч становитиме 60-70 грн за погонний метр.

      У Державному агентстві лісових ресурсів України заохочують українців купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Таке рішення значно економніше, ніж купувати її на ялинкових базарах.

      Читайте також: Якою буде головна ялинка України у 2019 році: неймовірні фото

      Ціни на новорічні ялинки у 2018 році залишаться в середньому такими ж, як і минулого року. Купити ялинку в державних лісгоспах можна буде від 60-70 грн.

      Кожен охочий може самостійно ознайомитись із обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на веб-сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів.

      Загалом, державні лісогосподарські підприємства країни планують реалізувати до цьогорічних новорічно-різдвяних свят 500 тисяч штук ялинок.

      Зазначимо, що минулоріч ціни на ялинки коливалися від 50 до 150 грн.

      Читайте також: Коли засвітять головну новорічну ялинку 2019 року у Києві: відома дата

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      За несанкціонований продаж новорічних ялинок передбачений штраф. Наприклад, за незаконно зрубане святкове дерево порушник сплачує мінімум півтисячі гривень.

      З 1 січня 2019 року в дію вступить новий закон, що визначить новий розмір штрафу, який залежатиме від учиненої шкоди (місця скоєння –  у лісі чи в місті, та діаметра дерева у корі біля шийки кореня).

      Теги: Новини України Ціни Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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