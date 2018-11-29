Скільки коштуватиме ялинка цього року

Середня ціна за ялинку в Україні цьогоріч становитиме 60-70 грн за погонний метр.

У Державному агентстві лісових ресурсів України заохочують українців купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Таке рішення значно економніше, ніж купувати її на ялинкових базарах.

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Ціни на новорічні ялинки у 2018 році залишаться в середньому такими ж, як і минулого року. Купити ялинку в державних лісгоспах можна буде від 60-70 грн.

Кожен охочий може самостійно ознайомитись із обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на веб-сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів.

Загалом, державні лісогосподарські підприємства країни планують реалізувати до цьогорічних новорічно-різдвяних свят 500 тисяч штук ялинок.

Зазначимо, що минулоріч ціни на ялинки коливалися від 50 до 150 грн.

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За несанкціонований продаж новорічних ялинок передбачений штраф. Наприклад, за незаконно зрубане святкове дерево порушник сплачує мінімум півтисячі гривень.



З 1 січня 2019 року в дію вступить новий закон, що визначить новий розмір штрафу, який залежатиме від учиненої шкоди (місця скоєння – у лісі чи в місті, та діаметра дерева у корі біля шийки кореня).