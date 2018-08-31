Сколько будет стоить проезд по украинским автобанам: Омелян назвал приблизительную сумму

Приблизительная стоимость проезда по будущими украинскими автобанам составит 20-70 евроцентов за километр. Однако точная стоимость будет известна после тендера по строительству платной дороги.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Емельян.

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"В случае Украины, европейских стран, где практикуются платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентами. Сейчас идет дискуссия. Если мы говорим о стоимости в Китае, то там – примерно 20 евроцентов. Если мы говорим о стоимости в Европе, то 50-70 евроцентов", – сказал министр.

Омелян отметил, что в 2018 году планируется объявить о строительстве платной дороги между Львовом и Краковцом. Если тендер пройдет успешно, то дорогу начнут строить уже в 2019 году.

Кроме того, Мининфраструктуры начало подготовку технико-экономической документации к платному автобану Киев-Белая Церковь.