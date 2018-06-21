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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Автобаны, неолайнеры и аэропорты: Омелян рассказал, каким будет транспорт в Украине через 12 лет

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Омелян рассказал, каким будет транспорт в Украине через 12 лет
Омелян рассказал, каким будет транспорт в Украине через 12 лет / mtu.gov.ua

В четверг, 21 июня, Министерство инфраструктуры Украины совместно с проектом технической помощи AASISTS "Поддержка имплементации Соглашения об ассоциации и Национальной стратегии в секторе транспорта Украины" презентовали Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года – "Drive Ukraine".

Об этом сообщает Укринформ.

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Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян над программой работали 2 года. 30 мая 2018 года стратегию одобрило правительство.

"Национальная транспортная стратегия – это новое видение для Украины, транспорт должен стать драйвером ее развития и социальных преобразований ... Она предусматривает постройку 10 автобанов, концессионных дорог, более 100 комплексов весового контроля, уменьшение травматизма на дорогах на 90%, смену маршруток на неолайнеры, постройку 50 аэропортов, замену всего парка железнодорожных вагонов и локомотивов, вывод украинских портов в топ-100 лучших портов мира, увеличение почтовых услуг на 70%. Это транспортный прорыв", – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр заявил, что стратегия "Drive Ukraine 2030 – это превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применение новейших технологий".

В мероприятии приняли участие глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, члены правительства, народные депутаты Украины.

В свою очередь, представители ЕС заявили, что готовы делиться опытом для качественной реализации стратегии.

Теги: Транспорт Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Новости Украины
Источник: 24 Канал
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