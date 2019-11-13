Сколько будет стоить земля после старта реформы: прогноз "слуги народа" Устенко

Про законопроект о введении рынка земли в Украине – в эфире 24 канала рассказали депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко и нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

О цене на землю

Алексей Устенко: Во-первых, это все будет зависеть от иностранцев. Если они не будут иметь права, то земля будет дешевле. Если иностранцы будут иметь право, то земля будет дороже. Это логично. Наибольшая цена на землю будет тогда, если рынок будет более либеральным. Мы в любом случае до запуска референдума говорим, что иностранцев нет. Мое личное мнение, что земля будет стоить где-то 2-2,5 тысячи долларов за гектар. Это плюс-минус так кажется.

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У людей есть право не продавать свою землю. Если я не ошибаюсь, то об этом говорил господин Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, – 24 канал). У людей есть выбор, они имеют право распоряжаться. На местах распоряжается ОТГ, то есть у них есть право выбора – продавать или не продавать. Это решают депутаты, которые избраны жителями села. Так же с паями людей, если люди не хотят, то они не продают.

Решение о внедрении рынка земли в первом чтении поддержали 240 народных депутатов, из которых:

• 227 – из фракции "Слуга народа", а также 13 внефракционных;

• "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против;

• "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

Смогут ли россияне покупать украинскую землю

Будет внесена правка о том, что в принципе российским компаниям, то есть компаниям страны-агрессора, будет запрещено выкупать украинские земли. Мы безусловно будем бороться, чтобы эта правка была.

Есть спекуляции, что у нас присутствуют какие-то агрохолдинги с российскими инвестициями, но реально их нет. Действительно наша земля нужна прежде всего для наших сельхозпроизводителей и для тех, кто сегодня на ней работает. Этот закон и каждый договор аренды предусматривает, что первоочередное право выкупа есть у того, кто работает на этой земле.



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Почему "Голос" не голосовал за рынок земли

Ярослав Юрчишин: На самом деле, не так плох законопроект, как отсутствие четкого понимания, куда мы движемся дальше. Буквально за два дня до голосования за законопроект появляется положение о референдуме. То есть, президент заявляет о референдуме. Хотя этого в законопроекте его нет. На наш вопрос, а что может появиться еще до второго чтения, никто четко ответить не может.

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Коллеги из руководства "Слуги народа" призывают голосовали, а потом что-то будут исправлять. Мы уже неоднократно имели выбор между идеальным завтра и очень плохим в итоге. Мы очень долго дискутировали относительно судебной реформы. Она принята без многих наших рекомендаций. Поэтому мы очень надеемся, что ко второму чтению удастся решить несколько вопросов.



Ярослав Юрчишин

Первое-в этом законопроекте не очень хорошо проработан механизм стимулирования малого и среднего бизнеса в селе. То есть, малого и среднего аграрного бизнеса. Например, сейчас является вопрос возможности большой концентрации до более 200 тысяч гектаров и понятно, что эти компании, прежде всего, олигархического типа, которые сейчас в серую владеют землей через механизмы аренды и тому подобное. Они имеют больше ресурсов.

Поэтому в комплексе до этого проекта надо:

• Во-первых, обеспечить механизм, который был в свое время при создании рынка жилья во время распада Советского Союза.

Когда приоритетно имеют право выкупать землю те, кто на ней работают. Соответственно, в этом случае нужно дополнительно законопроекты не только на уровне изменения бюджета.

Есть риск, что все будет сконцентрировано в нескольких руках. Все зависит от варианта, который будет подан ко второму чтению. Сейчас есть возможность концентрации – это один из самых больших рисков. И не иностранными руками, потому что сейчас, фактически, есть запрет иностранцам покупать. А концентрация в руках олигархов.

• Во-вторых, малому и среднему фермеру нужно дать доступ к доступных кредитов.

Мы имеем сейчас небольшие средства закладные в бюджете. Пока что мы не видим расчетов, которые бы дали гарантию, что этого хватит.

• В-третьих, мы действительно имеем часть иностранцев, которые уже работают на земле и доказали, что они уже в Украине заинтересованы развивать аграрный бизнес.

Мы сейчас четко запрещаем им покупать землю. В приоритетах украинцев – хорошо. Однако мы им даже и не говорим, что будет дальше – они могут, условно говоря, когда выкупать землю. Или мы в принципе будем им запрещать. Сейчас появилась идея о референдуме. Кстати, вброшена не президентом Владимиром Зеленским, а главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко. А также "оппозиционной платформой-за жизнь". И как он будет проходить, какие будут вопросы – неизвестно.

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