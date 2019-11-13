Скільки коштуватиме земля після старту реформи: прогноз "слуги народу" Устенка

Про законороєкт щодо вровадження ринку землі в Україні – в ефірі 24 каналу розповіли депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко та нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Про ціну на землю

Олексій Устенко: По-перше, це все буде залежати від іноземців. Якщо вони не будуть мати права, то земля буде дешевшою. Якщо іноземці будуть мати право, то земля буде дорожчою. Це логічно. Найбільша ціна на землю буде тоді, якщо ринок буде ліберальнішим. Ми в будь-якому разі до запуску референдуму говоримо, що іноземців немає. Моя особиста думка, що земля буде коштувати десь 2 – 2,5 тисячі доларів за гектар. Це плюс-мінус так здається.

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В людей є право не продавати свою землю. Якщо я не помиляюсь, то про це казав пан Милованов (міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, – 24 канал). В людей є вибір, вони мають право розпоряджатися. На місцях розпоряджається ОТГ, тобто в них є право вибору – продавати чи не продавати. Це вирішують депутати, які обрані жителями села. Так само з людськими паями, якщо люди не хочуть, то вони не продають.

Рішення про впровадження ринку землі у першому читанні підтримали 240 народних депутатів, із яких:



• 227 – з фракції "Слуга народу", а також 13 позафракційних;

• "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" голосували проти;

• "Голос" та "За майбутнє" утрималися, а депутати з ОПЗЖ не голосували взагалі.

Чи зможуть росіяни купувати українську землю

Буде внесена правка про те, що в принципі російським компаніям, тобто компанія країни-агресора, буде заборонено викуповувати українські землі. Ми безумовно будемо боротися, щоб ця правка була.



Олексій Устенко

Є спекуляції, що у нас присутні якісь агрохолдинги з російськими інвестиціями, але реально їх нема. Дійсно наша земля потрібна насамперед для наших сільгоспвиробників і для тих, хто сьогодні на ній працює. Цей закон і кожен договір оренди передбачає те, що першочергове право викупу є у того, хто працює на цій землі.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

Чому "Голос" не голосував за ринок землі

Ярослав Юрчишин: Насправді, не так поганий законопроєкт, як відсутність чіткого розуміння, куди ми рухаємося далі. Буквально за два дні до голосування за законопроєкт з’являється положення про референдум. Тобто, президент заявляє про референдум. Хоча цього у законопроєкті його нема. На наше запитання, а що може з’явитися ще до другого читання, ніхто чітко відповісти не може.

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Колеги з керівництва "Слуги народу" закликають голосували, а потім щось будуть виправляти. Ми вже неодноразово мали вибір між ідеальним завтра й дуже поганим в результаті. Ми дуже довго дискутували щодо судової реформи. Вона прийнята без багатьох наших рекомендацій. Тому ми, насправді, дуже сподіваємося, що до другого читання вдасться вирішити кілька питань.



Ярослав Юрчишин

Перше – в цьому законопроєкті не дуже добре пропрацьований механізм стимулювання малого і середнього бізнесу в селі. Тобто, малого і середнього аграрного бізнесу. Наприклад, зараз є питання можливості великої концентрації до понад 200 тисяч гектарів і зрозуміло, що ці компанії, насамперед, олігархічного типу, які зараз в сіру володіють землею через механізми оренди і тому подібне. Вони мають більше ресурсу.

Тому в комплексі до цього проєкту треба:

• По-перше, забезпечити механізм, який був свого часу при створенні ринку житла під час розпаду Радянського Союзу.

Коли пріоритетно мають право викупляти землю ті, хто на ній працюють. Відповідно, в цьому випадку потрібно додатково законопроєкти не лише на рівні зміни бюджету.

Є ризик, що все буде сконцентровано у кількох руках. Все залежить від варіанту, який буде поданий до другого читання. Зараз є можливість концентрації – це один з найбільших ризиків. І не іноземними руками, бо зараз, фактично, є заборона іноземцям купляти. А концентрація в руках олігархів.

• По-друге, малому і середньому фермеру потрібно дати доступ до доступних кредитів.

Ми маємо зараз невеликі кошти закладні в бюджеті. Поки що ми не бачимо розрахунків, які б дали гарантію, що цього вистачить.

• По-третє, ми справді маємо частину іноземців, які вже працюють на землі і довели, що вони вже в Україні зацікавлені розвивати аграрний бізнес.

Ми зараз чітко забороняємо їм купляти землю. В пріоритетах українців – добре. Проте ми їм навіть і не говоримо, що буде далі – чи вони можуть, умовно кажучи, колись викупляти землю. Чи ми в принципі будемо їм забороняти. Зараз з’явилася ідея про референдум. До речі, вкинута не президентом Володимиром Зеленським, а головою "Батьківщини" Юлією Тимошенко. А також "Опозиційною платформою – За життя". І як він буде відбуватися, які будуть питання – невідомо.

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