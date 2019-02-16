Сколько ценных артефактов вывезли из Крыма в Россию: впечатляющая цифра
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – после аннексии Крыма российские власти проводят масштабные археологические раскопки. Фонды музеев Крыма переполнены, поэтому находки вывозят в РФ. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что с 2014 года российские ученые вывезли из Крыма примерно миллион артефактов.
Также в выпуске:
Как крымчанам избрать президента Украины: пошаговая инструкция.
Эксклюзивный репортаж из колонии, где находится политзаключенный Кольченко.
В Саках провели обыски в помещении украинского активиста Олега Приходько, российские силовики подозревают его в вандализме.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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