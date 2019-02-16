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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Сколько ценных артефактов вывезли из Крыма в Россию: впечатляющая цифра

      Крым.Реалии 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – после аннексии Крыма российские власти проводят масштабные археологические раскопки. Фонды музеев Крыма переполнены, поэтому находки вывозят в РФ. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что с 2014 года российские ученые вывезли из Крыма примерно миллион артефактов.

      Также в выпуске:

      Как крымчанам избрать президента Украины: пошаговая инструкция.

      Эксклюзивный репортаж из колонии, где находится политзаключенный Кольченко.

      В Саках провели обыски в помещении украинского активиста Олега Приходько, российские силовики подозревают его в вандализме.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма История Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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