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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Скільки цінних артефактів вивезли з Криму до Росії: вражаюча цифра

      Крим.Реалії 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – після анексії Криму російська влада проводить масштабні археологічні розкопки. Фонди музеїв Криму переповнені, тому знахідки вивозять до РФ. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України заявили, що з 2014 року російські вчені вивезли з Криму приблизно мільйон артифактів.

      Також у випуску:

      Як кримчанам обрати президента України: покрокова інструкція. 

      Ексклюзивний репортаж з колонії, де перебуває політв'язень Кольченко.

      У Саках провели обшуки в помешканні українського активіста Олега Приходька, російські силовики підозрюють його у вандалізмі. 

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини Криму Анексія Криму Історія Крим.Реалії
      Джерело: 24 канал
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