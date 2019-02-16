Скільки цінних артефактів вивезли з Криму до Росії: вражаюча цифра
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – після анексії Криму російська влада проводить масштабні археологічні розкопки. Фонди музеїв Криму переповнені, тому знахідки вивозять до РФ. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України заявили, що з 2014 року російські вчені вивезли з Криму приблизно мільйон артифактів.
Також у випуску:
Як кримчанам обрати президента України: покрокова інструкція.
Ексклюзивний репортаж з колонії, де перебуває політв'язень Кольченко.
У Саках провели обшуки в помешканні українського активіста Олега Приходька, російські силовики підозрюють його у вандалізмі.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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