Сколько человек утонули за первые дни июня: жуткие данные

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали жуткие данные о количестве людей, которые утонули за первые пять дней июня.

Данные сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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24 человека утонули за первые 5 дней июня. Из них, к сожалению, 3 детей... И даже несмотря на такие жуткие данные, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей, отправляясь на местные озера и реки, которые часто не приспособлены для купания,

– сообщают спасатели.

В частности, 4 июня на реке Днепр в Дарницком районе Киева спасатели нашли и изъяли из воды тело парня 1991 года рождения, который утонул, прыгнув в реку с Южного моста.

В тот же день на реке Синюха Кировоградской области, местными жителями пгт Ольшанка было найдено, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции тело мужчины 1953 года рождения.

"Поднимали из воды утопленников в течение прошлых суток спасатели также в Тернопольской, Черниговской, Волынской и Хмельницкой областях", – отмечают в ГСЧС.

В общем, с начала года на водоемах страны уже погибли 342 человека, что на 71 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года – в 2017 году погиб 271 человек.