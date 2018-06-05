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Скільки людей потонули за перші дні червня: моторошні дані

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В Україні 24 людини потонули за перші 5 днів червня
В Україні 24 людини потонули за перші 5 днів червня / Ілюстративне фото

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили моторошні дані про кількість людей, які потонуло за перші п'ять днів червня.

Дані повідомили у прес-службі ДСНС. 

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24 людини потонули за перші 5 днів червня. З них, на жаль, 3 дітей... І навіть попри такі моторошні дані, люди продовжують нехтувати застереженнями рятувальників, вирушаючи до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання,
– повідомляють рятувальники.

Зокрема, 4 червня на річці Дніпро в Дарницькому районі Києва рятувальники знайшли та вилучили з води тіло хлопця 1991 року народження, який потонув, стрибнувши в річку з Південного мосту.

Того ж дня на річці Синюха Кіровоградської області, місцевими мешканцями смт Вільшанка знайдено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло чоловіка 1953 року народження.

"Піднімали з води потопельників протягом минулої доби рятувальники також у Тернопільській, Чернігівській, Волинській та Хмельницькій областях", – зазначають у ДСНС.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 342 людини, що на 71 випадок більше, ніж за аналогічний період минулого року – у 2017 році загинула 271 людина.

Теги: Новини України ДСНС
Джерело: 24 Канал
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