11:56
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 19°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Сколько человек утонуло с начала августа: спасатели обнародовали жуткие цифры

63 Читати новину українською
С начала августа больше двух десятков людей утонули
С начала августа больше двух десятков людей утонули / Фото из открытых источников

Только с начала августа этого года количество утоплений уже насчитывает больше двух десятков случаев. Среди погибших большое количество детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Шершни напали на людей в Днепре: один мужчина умер на месте

В частности, 2 августа в Одесской области водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения, который еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метров от берега нырнул в воду и исчез,
– сообщают спасатели.

В этот же день на Винниччине, во время купания на реке Южный Буг утонула девочка 2008 года рождения.

В общем, с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасены 577 человек, в том числе 105 детей.

Теги: ГСЧС Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Волонтеры Киева помогают расчищать Киев (Карта)
 25 марта 2013 , 13:17
ТОП-новости: Россияне обстреляли турецкое судно, массовый митинг милиционеров
 14 декабря 2015 , 08:02
Ибрагимович назвал дату своего перехода: Это будет настоящая бомба
 5 июня 2016 , 22:44
Барселонский телеканал решил зафотошопить пресс Роналду
 14 июля 2016 , 21:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук