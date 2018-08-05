Сколько человек утонуло с начала августа: спасатели обнародовали жуткие цифры

Только с начала августа этого года количество утоплений уже насчитывает больше двух десятков случаев. Среди погибших большое количество детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В частности, 2 августа в Одесской области водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения, который еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метров от берега нырнул в воду и исчез,

– сообщают спасатели.

В этот же день на Винниччине, во время купания на реке Южный Буг утонула девочка 2008 года рождения.

В общем, с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасены 577 человек, в том числе 105 детей.