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Скільки людей потонуло з початку серпня: рятувальники оприлюднили моторошні цифри

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З початку серпня понад два десятки людей потонули
З початку серпня понад два десятки людей потонули / Фото з відкритих джерел

Тільки з початку серпня цього року кількість утоплень вже налічує понад два десятки випадків. Серед загиблих велика кількість дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження, який ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник,
 – повідомляють рятувальники.

Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.

Теги: Новини України ДСНС
Джерело: 24 Канал
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