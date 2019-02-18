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      Сколько денег получил Пенсионный фонд от растаможивания "евроблях": сумма

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      Сколько денег получил Пенсионный фонд от растаможивания "евроблях": сумма
      Сколько денег получил Пенсионный фонд от растаможивания "евроблях": сумма / Коллаж 24 канала

      В Пенсионный фонд Украины от растаможивания автомобилей с еврономерами поступило 5,58 миллиарда гривен, из которых в 2019 году году – 4,71 миллиарда гривен.

      Все таможенные платежи от "евроблях" идут в Пенсионный фонд, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

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      Согласно данным Министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года украинцы растаможили 106,2 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.

      Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления "евроблях" составила 6,6 миллиарда гривен.

      В 2019 году от таможенных платежей в бюджет поступило 4,9 миллиарда гривен. Однако, план на 2019 год составлял 1,0 миллиарда гривен.

      К слову, Кабинет министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на иностранной регистрации.

      євробляхи розмитнення Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

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      Теги: Новости Украины Транспорт Деньги Пенсионный фонд Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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