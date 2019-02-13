Кабмин внес важное изменение относительно растаможивания "евроблях"

Кабинет министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на иностранной регистрации.

Сложная и длительная процедура сертификации, в том числе, для подтверждения соответствия экологическим нормам является одним из факторов, который сдерживает таможенное оформление автомобилей на иностранной регистрации, пишет "РБК-Украина".

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В правительстве отметили, что без результатов сертификации авто не может быть растаможено.

Поэтому для того чтобы упростить подтверждение автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации на уровне с сертификатами соответствия, теперь можно использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Граждане Украины за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией уже уплатили более 5 миллиардов гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составило 80,1 тысяч единиц.





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