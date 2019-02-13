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      Кабмін вніс важливу зміну щодо розмитнення "євроблях"

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      Розмитнення "євроблях": Кабмін вніс важливу зміну
      Розмитнення "євроблях": Кабмін вніс важливу зміну / epravda.com.ua

      Кабінет міністрів України тимчасово скасував обов'язкову екологічну сертифікацію автомобілів на іноземній реєстрації.

      Складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам, є одним із факторів, який стримує митне оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, пише "РБК-Україна".

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      В уряді зазначили, що без результатів сертифікації авто не може бути розмитнено.

      Тож для того аби спростити підтвердження автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності, тепер можна використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.

      Громадяни України за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією вже сплатили понад 5 мільярда гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року (включно) транспортних засобів становила 80,1 тисячі одиниць.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Транспорт Законодавство Державна митна служба Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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