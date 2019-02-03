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      Розмитнення авто на єврономерах: що робити "бляхерам" після закінчення пільгового періоду

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      Кількість розмитнених "євроблях" б’є рекорди – легалізація 55 тисяч автомобілів уже принесла державному бюджету 3,5 мільярди гривень. Адже за три тижні, коли закінчиться дія закону про пільгове розмитнення євроблях, така можливість вичерпається і близько півмільйона "бляхарів" можуть не встигнути змінити номерні знаки.

      Восени після кількох років бездіяльності парламентарі схаменулися і вирішили нарешті закрити шпарину, через яку країну заполонили "євробляхи".

      Закон про розмитнення євроблях: коли закінчується пільговий період і що робити далі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      25 листопада набув чинності закон про розмитнення авто на єврономерах. "Євробляхерам" дали три місяці для пільгового розмитнення авто – з 50-відсотковою знижкою. На митницях відразу виросли довжелезні черги з бажаючих легалізувати своє авто.

      Звалище
      Звалище покинутих "євроблях" на кордоні

      Одну з таких черг вистояв і власник авто на єврономерах Олексій. Та виявилось, що розмитнити його машину – неможливо. Тепер чоловік не знає, чи встигне розмитнити авто в пільговий період. Бюрократична тяганина займає багато часу, а його майже не лишилось. Адже вже після 22 лютого легалізовувати автівки доведеться за повну вартість.

      А нерозмитнених машин ще десятки тисяч, бо в багатьох із них відстуні справжні власники, або ж авто були зареєстровані на фіктивних осіб, або є проблеми з документами для в'їзду в Україну, або банально не вистачає грошей на розмитнення.

      Не кожна людина може дістати 50-70 тисяч гривень. Хтось купляв машину за 500, 700, 1000 євро, десь збираючи місяцями, в чомусь себе обмежуючи. А сьогодні йому, щоб легалізувати авто, потрібно заплатити 70 тисяч гривень,
      – відповів автоброкер Андрій Гапонюк.

      Більше того сама митниця може не впоратися з такою кількістю Євроблях. Лише за офіційними даними ДФС, на момент прийняття закону про пільговий період для розмитнення в Україні було близько 600 тисяч євроблях. Неофіційно ця цифра може сягати трьох мільйонів, а всі митниці разом здатні пропускати по 3000 автомобілів за день.

      Читайте також: Скільки сплатили власники "євроблях" за оформлення автомобілів: цифра дня

      За 2 місяці дії закону власники легалізували 55 тисяч автомобілів. Євробляхерам це коштувало три з половиною мільярди гривень, що неабияк поповнило держбюджет. Зараз тільки Верховна Рада може дати додатковий час для пільгового розмитнення автівок. Однак, згоди щодо цього в парламенті поки нема. 

      А вже з 24 травня усіх, хто своєчасно не розмитнив "євробляху", штрафуватимуть. Штраф може сягати 170 тисяч гривень. Більш того – авто можуть взагалі конфіскувати, тому замість розмитнювати машини деякі бляхарі намагаються їх просто позбутися. Часом – кидають на кордоні, інколи частину машин – розбирають на запчастини, аби хоч щось з витрачених коштів відбити. Хтось здасть свій європейський трофей на металобрухт за пару тисяч гривень, а хтось – просто залишить на пам’ять.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Гроші Законодавство Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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