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      Скільки сплатили власники "євроблях" за оформлення автомобілів: цифра дня

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      Скільки сплатили власники "євроблях" за оформлення автомобілів
      Скільки сплатили власники "євроблях" за оформлення автомобілів / Фото з відкритих джерел

      Громадяни України за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією вже сплатили понад 4,1 мільярда гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року автомобілів складає понад 65 тисяч.

      Лише за добу 31 січня українці оформили майже 3,4 тисячі автомобілів, за які сплачено майже 212 мільйонів гривень платежів, повідомили у прес-службі ДФС.

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      Найбільше транспортних засобів українці оформлюють у Києві – майже 10,8 тисяч автомобілів. Трохи менше у Волинській області – 8,7 тисяч. У Чернівецькій області громадяни вже оформили 6 тисяч авто.

      Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тисяч – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України,
      – йдеться у повідомлені.

      За них власники добровільно сплатили 467 мільйонів гривень, що звільнило їх від адміністративної відповідальності. Кожне авто обійшлося у 8,5 тисяч гривень.

      євробляхи авто оформлення
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      8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.
       

      Теги: Новини України Гроші Державна митна служба Державна фіскальна служба Авто на єврономерах Транспорт
      Джерело: 24 канал
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