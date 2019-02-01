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      Сколько уплатили владельцы "евроблях" за оформление автомобилей: цифра дня

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      Сколько уплатили владельцы "евроблях" за оформление автомобилей
      Сколько уплатили владельцы "евроблях" за оформление автомобилей / Фото из открытых источников

      Граждане Украины за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией уже уплатили свыше 4,1 миллиарда гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года автомобилей составляет более 65 тысяч.

      Всего за сутки 31 января украинцы оформили почти 3,4 тысячи автомобилей, за которые уплачено почти 212 миллионов гривен платежей, сообщили в пресс-службе ГФС.

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      Больше всего транспортных средств украинцы оформляют в Киеве – почти 10,8 тысяч автомобилей. Чуть меньше в Волынской области – 8,7 тысяч. В Черновицкой области граждане уже оформили 6 тысяч авто.

      Из общего количества растаможенных авто почти 55 тысяч – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины,
      – говорится в сообщении.

      За них владельцы добровольно заплатили 467 миллионов гривен, что освободило их от административной ответственности. Каждое авто обошлось в 8,5 тысяч гривен.

      євробляхи авто оформлення
      Растаможивание "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Деньги Государственная таможенная служба Государственная фискальная служба Авто на еврономерах Транспорт
      Источник: 24 канал
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