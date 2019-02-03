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      Растаможка авто на еврономерах: что делать "бляхерам" после окончания льготного периода

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      Количество растаможенных "евроблях" бьет рекорды – легализация 55 тысяч автомобилей уже принесла государственному бюджету 3,5 миллиарда гривен. Ведь через три недели, когда закончится действие закона о льготном растаможивании евроблях, такая возможность иссякнет и около полумиллиона "бляхеров" могут не успеть сменить номерные знаки.

      Осенью после нескольких лет бездействия парламентарии опомнились и решили наконец-то закрыть щель, через которую страну заполонили "евробляхи".

       Закон о растаможке евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше – читайте в материале 24 канала.

      25 ноября вступил в силу закон о растаможке авто на еврономерах. "Евробляхерам" дали три месяца для льготной растаможки авто – с 50-процентной скидкой. На таможнях сразу выросли длинные очереди из желающих легализовать свое авто.

      Звалище

      Свалка брошенных "евроблях" на границе

      Одну из таких очередей выстоял и владелец авто на еврономерах Алексей. И оказалось, что растаможить его машину – невозможно. Теперь мужчина не знает, успеет ли растаможить авто в льготный период. Бюрократическая волокита занимает много времени, а его почти не осталось. Ведь уже после 22 февраля легализировать машины придется за полную стоимость.

      А нерастаможенных машин еще десятки тысяч, потому что у многих из них отсутствуют настоящие владельцы, или же авто были зарегистрированы на фиктивных лиц, или есть проблемы с документами для въезда в Украину, или банально не хватает денег на растаможку.

      Не каждый человек может достать 50-70 тысяч гривен. Кто покупал машину за 500, 700, 1000 евро, где-то собирая месяцами, в чем-то себя ограничивая. А сегодня ему, чтобы легализовать авто, нужно заплатить 70 тысяч гривен,
      – ответил автоброкер Андрей Гапонюк.

      Более того сама таможня может не справиться с таким количеством евроблях. Только по официальным данным ГФС, на момент принятия закона о льготном периоде для растаможки в Украине было около 600 тысяч евроблях. Неофициально эта цифра может достигать трех миллионов, а все таможни вместе способны пропускать по 3000 автомобилей за день.

      Читайте также: Сколько уплатили владельцы "евроблях" за оформление автомобилей: цифра дня

      За 2 месяца действия закона владельцы легализовали 55 тысяч автомобилей. Евробляхерам это стоило три с половиной миллиарда гривен, что изрядно пополнило госбюджет. Сейчас только Верховная Рада может дать дополнительное время для льготного растаможивания автомобилей. Однако, согласия по этому вопросу в парламенте пока нет.

      А уже с 24 мая всех, кто своевременно не растаможил "евробляху", будут штрафовать. Штраф может достигать 170 тысяч гривен. Более того – авто могут вообще конфисковать, поэтому вместо того чтобы растаможивать машины, некоторые жестянщики пытаются от их просто избавиться. Иногда – бросают на границе, иногда часть машин – разбирают на запчасти, чтобы хоть что-то из потраченных средств отбить. Кто-то сдаст свой европейский трофей на металлолом за пару тысяч гривен, а кто-то просто оставит на память.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Деньги Законодательство Авто Транспорт
      Источник: 24 Канал
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