Сколько денег потратят на функционирование ГПУ в 2019 году: немалая сумма
В бюджете-2019 предусмотрена сумма в размере 7,3 миллиарда гривен на работу Генеральной прокуратуры.
Об этом сообщает УНН.
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Сумма расходов для ГПУ на 2019 год на 500 миллионов гривен больше, чем в 2018 году.
В то время на работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выделено 128,1 миллиона гривен. В 2018 году орган получил 116,1 миллиона гривен.
Для функционирования деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выделено 15,1 миллиона гривен.
Главные цифры бюджета Украины на 2019 год
Напомним, Верховная Рада на рассвете 23 ноября приняла Госбюджет-2019 во втором чтении и в целом.
Источник: 24 Канал
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