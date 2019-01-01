Сколько денег потратят на функционирование ГПУ в 2019 году: немалая сумма

В бюджете-2019 предусмотрена сумма в размере 7,3 миллиарда гривен на работу Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает УНН.

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Сумма расходов для ГПУ на 2019 год на 500 миллионов гривен больше, чем в 2018 году.

В то время на работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выделено 128,1 миллиона гривен. В 2018 году орган получил 116,1 миллиона гривен.

Для функционирования деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выделено 15,1 миллиона гривен.

Главные цифры бюджета Украины на 2019 год

Напомним, Верховная Рада на рассвете 23 ноября приняла Госбюджет-2019 во втором чтении и в целом.