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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Скільки грошей витратять на функціонування ГПУ у 2019 році: чимала сума

      330 Читать новость на русском
      ГПУ
      ГПУ / Фото з відкритих джерел

      У бюджеті-2019 передбачена сума у розмірі 7,3 мільярда гривень на роботу Генеральної прокуратури.

      Про це повідомляє УНН.

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      Сума видатків для ГПУ на 2019 рік на 500 мільйонів гривень більша ніж у 2018 році.

      У той час на роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) виділено 128,1 мільйона гривень. У 2018 році орган отримав 116,1 мільйона гривень. 

      Для функціонування діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів виділено 15,1 мільйона гривень.

      Бюджет 2019
      Головні цифри Бюджету України на 2019 рік

      Нагадаємо, Верховна Рада вдосвіта 23 листопада ухвалила Держбюджет-2019 у другому читанні і в цілому.

      Теги: Новини України Гроші Бюджет Бюджет-2019 ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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