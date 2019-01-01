Скільки грошей витратять на функціонування ГПУ у 2019 році: чимала сума
У бюджеті-2019 передбачена сума у розмірі 7,3 мільярда гривень на роботу Генеральної прокуратури.
Про це повідомляє УНН.
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Сума видатків для ГПУ на 2019 рік на 500 мільйонів гривень більша ніж у 2018 році.
У той час на роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) виділено 128,1 мільйона гривень. У 2018 році орган отримав 116,1 мільйона гривень.
Для функціонування діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів виділено 15,1 мільйона гривень.
Головні цифри Бюджету України на 2019 рік
Нагадаємо, Верховна Рада вдосвіта 23 листопада ухвалила Держбюджет-2019 у другому читанні і в цілому.
Джерело: 24 Канал
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