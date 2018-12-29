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      Сколько денег украинцы готовы потратить на новогодний стол: неожиданные данные

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      Украинцы готовы потратить на новогодний стол более 1700 гривен
      Украинцы готовы потратить на новогодний стол более 1700 гривен / Фото из открытых источников

      Большинство украинцев новогоднюю ночь проведут дома в кругу семьи, а на праздничный стол готовы потратить в среднем почти две тысячи гривен.

      Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

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      Средняя сумма, которую украинцы планируют потратить на новогодний стол, – 1752 гривны, самая большая эта цифра в центральном регионе страны, и соответственно наименьшая – в восточном регионе,
      – отметила директор фонда Ирина Бекешкина.

      Согласно опросу, новогоднюю ночь 64,5% украинцев проведут дома, в кругу семьи, еще 17,5% – в гостях у друзей или родственников, 4% – в общественном учреждении или публичном праздновании, 3,5% будут встречать 2019-й "в кругу" Интернета, в одиночестве перед телевизором или поедут в увлекательное путешествие по стране или за границей, а 4,5% не будут праздновать, а просто пойдут спать.

      Самым желанным подарком "под елочку" стало здоровье. Его выбрали 53% опрошенных, еще 44% желают мира в стране, 37% – порядка в семье и понимания близких. Деньги нужны 25% опрошенных, еще 18,5% мечтают об успехах детей, а другие 15% о хорошей работе.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Социологическое исследование Деньги
      Источник: 24 Канал
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