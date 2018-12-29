Скільки грошей українці готові витратити на новорічний стіл: неочікувані дані

Більшість українців новорічну ніч проведуть вдома у колі сім'ї, а на святковий стіл готові витратити в середньому майже дві тисячі гривень.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Читайте також: Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати

Середня сума, яку українці планують витратити на новорічний стіл, – 1752 гривні, найбільша ця цифра у центральному регіоні країни, і найменша відповідно – у східному регіоні,

– зазначила директор фонду Ірина Бекешкіна.

Згідно з опитуванням, новорічну ніч 64,5% українців проведуть удома, в колі сім'ї, ще 17,5% – в гостях у друзів чи родичів, 4% – в громадському закладі чи на публічному святкуванні, 3,5% будуть зустрічати 2019-й "в колі" Інтернету, на самоті перед телевізором чи поїдуть у цікаву подорож країною чи за кордоном, а 4,5% не святкуватимуть, а просто підуть спати.

Найбажанішим подарунком "під ялинку" стало здоров'я. Його обрали 53% опитаних, ще 44% бажають миру у країні, 37% - порядку в сім'ї та розуміння близьких. Гроші потрібні 25% опитаних, ще 18,5% мріють про успіхи дітей, а інші 15% про гарну роботу.