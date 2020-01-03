Сколько детей родились в первый день 2020 года: невероятное количество
В первый день 2020 года, 1 января, в мире родилось почти 400 тысяч детей. Больше всего младенцев впервые увидели свет в странах Азии и Африки.
Лидирует в списке новорожденных детей Индия, сообщает ЮНИСЕФ. В Украине же в первый день Нового года на свет появились 1092 ребенка.
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Где родилось больше всего детей 1 января 2020 года:
- Индия – 67 385 детей,
- Китай – 46 299 младенцев,
- Нигерия – около 26 тысяч детей,
- Пакистан – почти 17 тысяч,
- Индонезия – более 13 тысяч,
- Конго – более 10 тысяч,
- США – почти 10 тысяч,
- Эфиопия – более 8 тысяч,
- Бразилии – более 8 тысяч,
- Египет – 7,5 тысяч.
В организации отметили, что в большинстве этих стран неудовлетворительное состояние больниц, поэтому его следует улучшать. Также нужно повысить подготовку медицинских работников, чтобы матери и новорожденные дети были в надежных руках во время беременности и родов.
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