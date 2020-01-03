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      Сколько детей родились в первый день 2020 года: невероятное количество

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      1 января 2020 года в мире родились почти 400 тысяч детей / Иллюстративное фото

      В первый день 2020 года, 1 января, в мире родилось почти 400 тысяч детей. Больше всего младенцев впервые увидели свет в странах Азии и Африки.

      Лидирует в списке новорожденных детей Индия, сообщает ЮНИСЕФ. В Украине же в первый день Нового года на свет появились 1092 ребенка.

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      Где родилось больше всего детей 1 января 2020 года:

      • Индия – 67 385 детей,
      • Китай – 46 299 младенцев,
      • Нигерия – около 26 тысяч детей,
      • Пакистан – почти 17 тысяч,
      • Индонезия – более 13 тысяч,
      • Конго – более 10 тысяч,
      • США – почти 10 тысяч,
      • Эфиопия – более 8 тысяч,
      • Бразилии – более 8 тысяч,
      • Египет – 7,5 тысяч.

      via GIPHY

       

      В организации отметили, что в большинстве этих стран неудовлетворительное состояние больниц, поэтому его следует улучшать. Также нужно повысить подготовку медицинских работников, чтобы матери и новорожденные дети были в надежных руках во время беременности и родов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости политики Семья Родители и дети Индия Китай Дети и несовершеннолетние
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