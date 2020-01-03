Сколько детей родились в первый день 2020 года: невероятное количество

В первый день 2020 года, 1 января, в мире родилось почти 400 тысяч детей. Больше всего младенцев впервые увидели свет в странах Азии и Африки.

Лидирует в списке новорожденных детей Индия, сообщает ЮНИСЕФ. В Украине же в первый день Нового года на свет появились 1092 ребенка.

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Где родилось больше всего детей 1 января 2020 года:

Индия – 67 385 детей,

Китай – 46 299 младенцев,

Нигерия – около 26 тысяч детей,

Пакистан – почти 17 тысяч,

Индонезия – более 13 тысяч,

Конго – более 10 тысяч,

США – почти 10 тысяч,

Эфиопия – более 8 тысяч,

Бразилии – более 8 тысяч,

Египет – 7,5 тысяч.

В организации отметили, что в большинстве этих стран неудовлетворительное состояние больниц, поэтому его следует улучшать. Также нужно повысить подготовку медицинских работников, чтобы матери и новорожденные дети были в надежных руках во время беременности и родов.