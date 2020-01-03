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      Скільки дітей народились у перший день 2020 року: неймовірна кількість

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      1 січня 2020 року у світі народились майже 400 тисяч дітей / Ілюстративне фото

      У перший день 2020 року, 1 січня, у світі народились майже 400 тисяч дітей. Найбільше немовлят вперше побачили світ у країнах Азії та Африки.

      Лідирує у списку новонароджених дітей Індія, повідомляє ЮНІСЕФ. В Україні ж у перший день Нового року на світ з'явились 1 092 дитини.

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      Де народилось найбільше дітей 1 січня 2020 року:

      • Індія – 67 385 дітей,
      • Китай – 46 299 немовлят,
      • Нігерія – близько 26 тисяч дітей,
      • Пакистан – майже 17 тисяч,
      • Індонезія – понад 13 тисяч,
      • Конго – понад 10 тисяч,
      • США – майже 10 тисяч,
      • Ефіопія – понад 8 тисяч,
      • Бразилії – понад 8 тисяч,
      • Єгипет – 7,5 тисяч.

      via GIPHY

       

      В організації відзначили, що у більшості цих країн незадовільний стан лікарень, тож його варто покращувати. Також  потрібно підвищити підготовку медичних працівників, аби матері та новонароджені діти були в надійних руках під час вагітності та пологів.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Новорічні свята Батьки і діти Сімʼя Діти і неповнолітні Китай Індія
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