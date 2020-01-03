Скільки дітей народились у перший день 2020 року: неймовірна кількість
У перший день 2020 року, 1 січня, у світі народились майже 400 тисяч дітей. Найбільше немовлят вперше побачили світ у країнах Азії та Африки.
Лідирує у списку новонароджених дітей Індія, повідомляє ЮНІСЕФ. В Україні ж у перший день Нового року на світ з'явились 1 092 дитини.
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Де народилось найбільше дітей 1 січня 2020 року:
- Індія – 67 385 дітей,
- Китай – 46 299 немовлят,
- Нігерія – близько 26 тисяч дітей,
- Пакистан – майже 17 тисяч,
- Індонезія – понад 13 тисяч,
- Конго – понад 10 тисяч,
- США – майже 10 тисяч,
- Ефіопія – понад 8 тисяч,
- Бразилії – понад 8 тисяч,
- Єгипет – 7,5 тисяч.
В організації відзначили, що у більшості цих країн незадовільний стан лікарень, тож його варто покращувати. Також потрібно підвищити підготовку медичних працівників, аби матері та новонароджені діти були в надійних руках під час вагітності та пологів.
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