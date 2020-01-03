Скільки дітей народились у перший день 2020 року: неймовірна кількість

У перший день 2020 року, 1 січня, у світі народились майже 400 тисяч дітей. Найбільше немовлят вперше побачили світ у країнах Азії та Африки.

Лідирує у списку новонароджених дітей Індія, повідомляє ЮНІСЕФ. В Україні ж у перший день Нового року на світ з'явились 1 092 дитини.

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Де народилось найбільше дітей 1 січня 2020 року:

Індія – 67 385 дітей,

Китай – 46 299 немовлят,

Нігерія – близько 26 тисяч дітей,

Пакистан – майже 17 тисяч,

Індонезія – понад 13 тисяч,

Конго – понад 10 тисяч,

США – майже 10 тисяч,

Ефіопія – понад 8 тисяч,

Бразилії – понад 8 тисяч,

Єгипет – 7,5 тисяч.

В організації відзначили, що у більшості цих країн незадовільний стан лікарень, тож його варто покращувати. Також потрібно підвищити підготовку медичних працівників, аби матері та новонароджені діти були в надійних руках під час вагітності та пологів.