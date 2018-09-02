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Сколько "Динамо" и "Ворскла" заработают в Лиге Европы

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"Динамо" из-за вылета из Лиги чемпионов недополучит немало средств
"Динамо" из-за вылета из Лиги чемпионов недополучит немало средств / ФК "Динамо"

Одним из главных преимуществ для клубов участия в еврокубках – возможность заработать дополнительные средства. "Ворскла" и "Динамо", которые выступят в групповом турнире Лиги Европы, уже пополнили свои бюджеты на кругленькие суммы. Хотя могли получить и больше.

По предварительным подсчетам, каждый участники группового этапа получит примерно 2,62 миллиона евро. Дополнительно еще будут начисления за победы и ничьи – 570 и 190 тысяч евро соответственно. При этом после окончания группового этапа состоится дополнительное перечисление средств, где 190 тысяч евро, которые останутся после ничьих, будут перераспределены среди клубов, выступающих в групповом этапе, в пропорциональной зависимости от количества одержанных побед.

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Впоследствии каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тысяч евро.

Отметим, что за выход в 1/16 финала команда будет получать по 500 тысяч евро. За проход в 1/8 финала участники получат по 1,1 миллиона евро, за выход в следующий этап – 1,5 миллиона евро, полуфинал – 2,4 миллиона евро, за выход в финал – 4,5 миллиона евро, за победу в финале – 4 миллиона евро. Поэтому победитель Лиги Европы, при условии победы во всех шести матчах, может обогатиться на более чем 21  миллион евро

Кроме того, с общего призового фонда в 560 миллионов евро еще 15% будут распределены согласно рейтингу, который будет основан на выступлении команд за десятилетний отрезок времени, еще 30% будут распределены в соответствии с долей маркетингового пула.

По состоянию на начало группового турнира "Динамо" гарантированно получит 5,691 миллиона евро, а "Ворскла" – 3,334 миллиона евро. Разница образуется через бонус за исторические достижения.

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Но стоит добавить, что если бы "Динамо" попало в групповой этап Лиги чемпионов, оно могло бы получить больше. За сам выход в группу команда пополнила свою казну на 15 млн евро. При этом каждая ничья команде принесла бы 900 тысяч евро, а победа – 2,7 миллиона евро.

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Теги: Новости спорта Динамо Футбол ФК Ворскла Лига Европы
Источник: 24 Канал
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