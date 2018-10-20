Сколько должен заплатить украинец, чтобы продать недвижимость: новые возмутительные правила

Украинские чиновники и властьимущие – уникальные создания. Они, подобно микробам, способны выживать в любых условиях. А для обеспечения жизнедеятельности им нужно сосать деньги, то создавая схемы, то крышуя их. Вот их загребущие руки добрались и до рынка недвижимости. И то, что раньше для обычного населения было бесплатным, стало платным.

1020 гривен – с недавних пор такую сумму должен платить каждый украинец за внесение в базу информации о стоимости недвижимости, которую он хочет продать.

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510 – за внесение в реестр оценщиком, и еще раз такую сумму за внесение в ту же базу нотариусом. Интересно, что соответствующие услуги оказывает не государство, а частные фирмы. Которые очень странным образом приближены к кнопкодаву Антону Яценко с депутатской группы "Возрождение" господина Виталия Хомутынника.

Частные фирмы приближены к кнопкодаву Антону Яценко

Ежедневно в Украине происходит примерно 2500 операций с недвижимостью. В год – примерно 250 рабочих дней. Получается, что на ровном месте в год частные конторы будут обогащаться на кругленькую сумму – 637,5 миллионов гривен.

Частные фирмы будут обогащаться на 637,5 миллионов гривен в год

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