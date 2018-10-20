12:40
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Сколько должен заплатить украинец, чтобы продать недвижимость: новые возмутительные правила

      1663 Читати новину українською

      Украинские чиновники и властьимущие – уникальные создания. Они, подобно микробам, способны выживать в любых условиях. А для обеспечения жизнедеятельности им нужно сосать деньги, то создавая схемы, то крышуя их. Вот их загребущие руки добрались и до рынка недвижимости. И то, что раньше для обычного населения было бесплатным, стало платным.

      1020 гривен – с недавних пор такую сумму должен платить каждый украинец за внесение в базу информации о стоимости недвижимости, которую он хочет продать.

      Читайте также: Какой процент украинцев скучает по российским каналам: впечатляющая цифра

      510 – за внесение в реестр оценщиком, и еще раз такую сумму за внесение в ту же базу нотариусом. Интересно, что соответствующие услуги оказывает не государство, а частные фирмы. Которые очень странным образом приближены к кнопкодаву Антону Яценко с депутатской группы "Возрождение" господина Виталия Хомутынника.

      антон яценко

      Частные фирмы приближены к кнопкодаву Антону Яценко

      Ежедневно в Украине происходит примерно 2500 операций с недвижимостью. В год – примерно 250 рабочих дней. Получается, что на ровном месте в год частные конторы будут обогащаться на кругленькую сумму – 637,5 миллионов гривен.

      нерухомість

      Частные фирмы будут обогащаться на 637,5 миллионов гривен в год

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Деньги Яценко Антон Владимирович Виталий Хомутынник Рынок недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
       21 декабря 2016 , 06:47 2
      Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
       10 мая 2016 , 08:27
      Кто из мэров украинских городов получает самые высокие зарплаты: неожиданные данные
       21 декабря 2017 , 09:21
      Сколько россиян считают, что дружеские отношения между их страной и Украиной – невозможны
       24 февраля , 00:53
      Сколько миллионов тратят партии на рекламу: потрясающие цифры
       22 августа , 07:15
      Сколько стоит наружная политическая реклама кандидатов в президенты: впечатляющая сумма
       9 октября , 07:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук