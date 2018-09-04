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Сколько европейцы тратят на общественный транспорт: интересная статистика

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Евростат определил, сколько страны ЕС тратят на общественный транспорт
Евростат определил, сколько страны ЕС тратят на общественный транспорт / Фото из открытых источников

В 2016 году государственные расходы на транспорт в среднем среди стран-членов Европейского Союза составили 1,9% ВВП. Эта цифра ниже показателя 2015 года на 2,0%.

Такие данные приводит Евростат.

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Самый высокий процент государственных расходов на транспорт в 2016 году был в Люксембурге (3,7% ВВП), Венгрии и Чешской Республике (3,5%). Тремя государствами-членами с самым низким процентом государственных расходов на транспорт в 2016 году были Кипр (0,6%), Ирландия (1,1%) и Мальта (1,2%).

Государственные расходы на транспорт предусматривают деятельность корпораций общественного транспорта, относящихся к сектору государственного управления. Сюда также причисляют любые субсидии или инвестиционные субсидии производителям на рынке эксплуатации общественного транспорта.

ЄС громадський транспорт статистика
Евростат определил, сколько страны ЕС тратят на общественный транспорт/ Источник: ec.europa.eu

Показатель формируют также расходы на администрирование, регулирование, строительство и техническое обслуживание транспортной инфраструктуры. К этой группе принадлежит автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный транспорт, а также инфраструктура для транспортировки товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что среди автобусных перевозок из Украины в страны ЕС украинцы чаще всего пользуются маршрутами в Польшу. Наиболее загруженной является линия Киев – Варшава.

Теги: Транспорт Евросоюз статистика
Источник: 24 Канал
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