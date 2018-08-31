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В какую страну ЕС украинцы ездят чаще всего: маршрут

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Наиболее загружена автобусная линия – "Киев – Варшава"
Наиболее загружена автобусная линия – "Киев – Варшава" / Фото из открытых источников

Среди автобусных перевозок из Украины в страны ЕС украинцы чаще всего пользуются маршрутами в Польшу. Наиболее загруженной является линия Киев – Варшава.

Об этом гендиректор и владелец компании Ecolines Андрис Подгорнийс рассказал в интервью ЦТС. Компания осуществляет международные автобусные перевозки из Украины.

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Наибольшее на сегодня количество перевезенных пассажиров на международных рейсах – это между Украиной и Польшей, между разными городами Польши и разными городами Украины,
– сказал Подгорнийс.

Он отметил, что в Польшу чаще всего ездят из центральной части Украины, а также из Одессы через Хмельницкий.

"Что касается международных рейсов, то наибольшая загруженность – это все-таки Киев – Варшава", – подчеркнул Подгорнійс.

Напомним, 28 августа, вступил в силу Закон Украины № 2475-VIII, который предусматривает новые правила вывоза детей за границу.

 

Теги: Новости Украины Путешествия Транспорт Евросоюз Новости Польши статистика
Источник: 24 Канал
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