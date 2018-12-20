Сколько государство заработало на аренде госимущества: сумма впечатляет

С начала 2018 года аренда государственного имущества принесла в бюджет немалый доход.

По данным Фонда государственного имущества, по состоянию на 14 декабря 2018 от аренды государственного имущества в госбюджет поступило 1,419 миллиарда гривен – это 142% выполнения годового плана.

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Исполняющий обязанности главы Фонда Виталий Трубаров прогнозирует, что до конца года этот показатель побьет отметку в 1,5 миллиарда.

В Фонде госимущества признают, что на сегодня огромная часть имущества, которое могло бы сдаваться в аренду и приносить доход, приходит в упадок, пустует или незаконно используется их балансодержателями.

По словам Трубарова, изменить эту ситуацию под силу новому закону об аренде, который разработали в Фонде госимущества и уже с предложениями министерств отправили на рассмотрение Кабмина.