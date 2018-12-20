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      Скільки держава заробила на оренді держмайна: сума вражає

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      Фонд державного майна України
      Фонд державного майна України / Радіо Свобода

      З початку 2018 року оренда державного майна принесла в бюджет чималий дохід.

      За даними Фонду державного майна, станом на 14 грудня 2018 від оренди державного майна в дербюджет надійшло 1,419 мільярда гривень – це 142% виконання річного плану.

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      Виконувач обов'язків глави Фонду Віталій Трубаров прогнозує, що до кінця року цей показник поб'є позначку у 1,5 мільярда.

      У Фонді держмайна визнають, що на сьогодні величезна частина майна, яке могло б здаватись в оренду і приносити дохід занепадає, пустує або незаконно використовується їхніми балансоутримувачами.

      За словами Трубарова, змінити цю ситуацію під силу новому законові про оренду, який розробили у Фонді держмайна і вже з пропозиціями міністерств відправили на розгляд Кабміну.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Гроші Фонд держмайна України
      Джерело: 24 канал
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