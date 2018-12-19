Де можна вигідно купити арештоване майно

Про склади конфіскату ходять легенди. Досвідчені покупці розповідають історії, як вони буквально за копійки купили майже нову машину чи сучасний телефон. Де і як можна придбати конфісковане й арештоване майно, дізнавався 24 канал.

Хто з нас не чув про склади конфіскату. На практиці, здебільшого, це виявляються звичайні магазини, де продають всілякий непотріб, а з конфіскованого там лише назва. Насправді, конфісковане та арештоване майно можна придбати на відкритих електронних торгах. Після проведення реформи Мін`юсту в 2014 році, арештоване майно почали реалізовувати на сайті om.gov.ua . Купити майно на цьому майданчику – нескладно, щоправда є кілька "але".

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Від автомобіля міністра до панчіх

Насамперед потрібно зрозуміти – що можна купити на аукціоні та як зробити справді вигідну покупку, а не придбати кота в мішку.

Передовсім тут продається арештоване і конфісковане майно. Зокрема, майно, яке свого часу купувалось в кредит. Це може бути не лише нерухомість (квартири, будинки, автомобілі, яхти, літаки), а й меблі, книги, одяг, ювелірні прикраси комп'ютери та інші гаджети. Приміром, купила людина в кредит автомобіль, звільнилась з роботи, грошей виплачувати позику немає тому банк через суд забрав авто. Далі його продають на цьому аукціоні, а отримані гроші йдуть на погашення кредиту.



Елітарні авто часті "гості" аукціонів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, теж співпрацює з цим майданчиком. З аукціону вже було продано кілька елітарних авто – Mercedes GL, Toyota Camry, BMW X6, які належали представникам колишньої влади.

Нерідко зустрічається на складах аукціону й митний конфіскат. Це може бути партія музичних інструментів, техніки, одягу, взуття. Одяг, здебільшого, продають в роздріб, електроніку гуртом, що не дуже зручно звичайним покупцям. Ці речі нові, а їх вартість суттєво нижча ринкової. Бажаючим придбати таку техніку, радять не поспішати й почекати, адже партію можуть розпродувати в роздріб.

Дивіться відео, які машини одіозних попередніків продаються з аукціону:

Продають з аукціону й майно боржників, які мають заборгованість з виплати аліментів. Конфіскують у недолугого батька авто, продадуть з аукціону, а дитині виплатять аліменти.

Коли представник банку й спеціаліст виконавчої служби їдуть до боржника, щоб описати майно, їм доводиться описувати все без винятку. Це може бути дорога техніка, ювелірні прикраси, або виделки, вази й навіть панчохи. Такий товар теж знаходить своїх покупців,

– розповідає генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Вдало зробити покупку

Перед тим, як купувати товар, бажано уважно його роздивитись. Адже фахівець, який робить опис товару для продажу, може не про все написати, через брак місця.



Перед тим як купувати товар, варто поїхати на склад і роздивитись його

Часу на такий візит достатньо, поки товар виставлено на торги (протягом 20-30 днів). Для цього достатньо зателефонувати й записатись на попередній перегляд. Номер телефону вказано на сайті. Зазвичай, виконавча служба визначає де буде зберігатись товар, тому можливо доведеться поїхати в передмістя Києва, але найчастіше це столичний склад ДП "СЕТАМ".

Виконавча служба надає акт опису арештованого майна, який публікується на сайті підприємства в розділі інформація про лот. У цьому документі зазначають всі виявлені дефекти, звісно, якщо їх можна побачити чи перевірити. Якщо таке дослідження товару не вдалось зробити, тоді так і пишуть "стан не перевірявся",

– додає Віктор Вишньов.

Для участі в торгах необхідно правильно заповнити форму і зареєструватись на сайті. Інакше, навіть якщо людина й переможе в торгах, то не зможе на себе оформити майно. Також необхідно сплатити гарантійний внесок. Його сума зазначається в описі лоту. Коли все правильно сплачено, тоді система обробляє інформацію в автоматичному режимі й допускає учасників до торгів.

Вичекати на знижку

Оцінку майна, що реалізовуватиметься на аукціоні, проводить незалежний експерт, якого залучає Державна виконавча служба. Арештоване майно – товар доволі специфічний, тому й коштує, зазвичай, дешевше аналогів.

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Якщо таке майно не продають на перших торгах, потім його ціна знижується. Уцінка на нерухоме арештоване майно після перших торгів складає – 15%, після других – 30%. На рухоме майно після перших торгів – 25%, після других – 50%.

За нашими спостереженнями, чим нижча ціна на початку торгів, тим більше учасників цікавляться товаром, тому в процесі торгів його вартість може значно зрости,

– роз'яснює Віктор Вишньов.

Купує товар той учасник аукціону, який запропонує найвищу ціну. Робиться це покроково, тому потрібно уважно слідкувати за перебігом торгів. Безпечність торгів гарантує інноваційна технологія Blockchain. Якщо той, хто здобув перемогу протягом 10 днів не сплачує всю суму вартості лоту, визначається інший переможець.

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Після продажу лоту, на сайті в особистому кабінеті переможця, формують протокол електронних торгів, де вказується скільки потрібно заплатити за куплений товар. Потім переможець з протоколом і платіжками має приїхати у виконавчу службу, де перевірять чи все заплачено і випишуть акт купівлі майна з торгів. Після чого необхідно лише приїхати і забрати товар.

Щоправда, процедура отримання товару може затягнутись до 10 днів. Організатори аукціону зазначають – так відбувається через навантаження на державних виконавців.