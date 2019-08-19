Сколько элитных авто имеют украинцы: интересные данные

С начала года в Украине уже зарегистрировано более трех с половиной тысяч элитных авто. Отметим, что автомобиль считается элитным, если его цена больше 1,5 миллиона гривен и ему меньше 5 лет.

Учет провела Государственная фискальная служба, передает издание УНН. Важно! Последняя отсрочка для "евробляхеров": Зеленский инициирует законопроект За такие авто владельцы платят транспортный налог по специальному тарифу. Следовательно, именно за элитные авто в госбюджет уплатили уже 90 миллионов гривен. Однако, из всего количества зарегистрированных в Украине автомобилей – премиальными являются лишь 0,05%. Какие авто имели министры правительства Гройсмана: инфографики 24 канала