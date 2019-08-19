Скільки елітних авто мають українці: цікаві дані
З початку року в Україні вже зареєстровано більше трьох з половиною тисяч елітних авто. Зазначимо, що елітним автомобіль вважається, якщо її ціна більша за 1,5 мільйони гривень та їй менше 5 років.
Облік провела Державна фіскальна служба, передає видання УНН.
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За такі авто власники сплачують транспортний податок за спеціальним тарифом. Відтак, саме за елітні авто у держбюджет сплатили вже 90 мільйонів гривень. Проте, з усієї кількості зареєстрованих в Україні автомобілів – преміальними є лише 0,05%.
Які авто мали міністри уряду Гройсмана: інфографіки 24 каналу
Джерело: 24 канал
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