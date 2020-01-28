Сколько компенсации получили партии за участие в выборах: инфографика
Парламентским партиям возместили все расходы на избирательную кампанию. Всего им вернули более 467 миллионов гривен. Именно столько партии официально потратили во время выборов в Раду с избирательного счета.
Информацию о суммах возмещения сообщает общественное движение "Честно".
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ЦИК полностью перечислила деньги на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах,
– говорится в сообщении.
В целом партии получили компенсаций на 467,3 миллиона гривен. По закону из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела барьер в 5% и прошла в Верховную Раду.
Какие партии и сколько получили
- "Слуга народа" – 114,6 миллиона гривен;
- "Голос" – 105,7 миллиона гривен;
- "Европейская солидарность" – 99,5 миллиона гривен;
- "Батькивщина" – 87,2 миллиона гривен;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60,3 миллиона гривен.
Именно столько партии официально потратили во время выборов в парламент с избирательного счета.
Почему партии получают компенсацию расходов?Это предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в документ в конце 2015 года. Тогда же ввели госфинансирование и финотчетность для партий.
Сколько компенсации получили партии за участие в выборах / Фото "Честно"
Что известно о парламентских выборах 2019
- Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины состоялись 21 июля 2019 года.
- Очередные выборы, согласно законодательству, были запланированы на 27 октября 2019 года, но президент Зеленский во время своей инаугурации 20 мая объявил о намерении распустить парламент. Уже на следующий день подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады предыдущего созыва.
- По результатам голосования в парламент прошли 5 партий. "Слуга народа" набрала 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.