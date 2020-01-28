Сколько компенсации получили партии за участие в выборах: инфографика

Парламентским партиям возместили все расходы на избирательную кампанию. Всего им вернули более 467 миллионов гривен. Именно столько партии официально потратили во время выборов в Раду с избирательного счета.

Информацию о суммах возмещения сообщает общественное движение "Честно".

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ЦИК полностью перечислила деньги на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах,

– говорится в сообщении.

В целом партии получили компенсаций на 467,3 миллиона гривен. По закону из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела барьер в 5% и прошла в Верховную Раду.

Какие партии и сколько получили

"Слуга народа" – 114,6 миллиона гривен;

"Голос" – 105,7 миллиона гривен;

"Европейская солидарность" – 99,5 миллиона гривен;

"Батькивщина" – 87,2 миллиона гривен;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60,3 миллиона гривен.

Именно столько партии официально потратили во время выборов в парламент с избирательного счета.

Почему партии получают компенсацию расходов?Это предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в документ в конце 2015 года. Тогда же ввели госфинансирование и финотчетность для партий.



Сколько компенсации получили партии за участие в выборах / Фото "Честно"

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