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      Сколько компенсации получили партии за участие в выборах: инфографика

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      Партии получили компенсации за участие в выборах / ukranews.com

      Парламентским партиям возместили все расходы на избирательную кампанию. Всего им вернули более 467 миллионов гривен. Именно столько партии официально потратили во время выборов в Раду с избирательного счета.

      Информацию о суммах возмещения сообщает общественное движение "Честно".

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      ЦИК полностью перечислила деньги на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах,
      – говорится в сообщении.

      В целом партии получили компенсаций на 467,3 миллиона гривен. По закону из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела барьер в 5% и прошла в Верховную Раду.

      Какие партии и сколько получили

      • "Слуга народа" – 114,6 миллиона гривен;
      • "Голос" – 105,7 миллиона гривен;
      • "Европейская солидарность" – 99,5 миллиона гривен;
      • "Батькивщина" – 87,2 миллиона гривен;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60,3 миллиона гривен.

      Именно столько партии официально потратили во время выборов в парламент с избирательного счета.

      Почему партии получают компенсацию расходов?Это предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в документ в конце 2015 года. Тогда же ввели госфинансирование и финотчетность для партий.

      партії вибори
      Сколько компенсации получили партии за участие в выборах / Фото "Честно"

      Что известно о парламентских выборах 2019

      • Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины состоялись 21 июля 2019 года.
      • Очередные выборы, согласно законодательству, были запланированы на 27 октября 2019 года, но президент Зеленский во время своей инаугурации 20 мая объявил о намерении распустить парламент. Уже на следующий день подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады предыдущего созыва.
      • По результатам голосования в парламент прошли 5 партий. "Слуга народа" набрала 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Верховная Рада ВО Батькивщина Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос Слуга народа ЦИК Парламентские выборы 2019
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